Подкорила Париж и Милан: украинская модель Карина Мазяр приняла участие в топовых показах Недели моды

Украинская модель Карина Мазяр приняла участие в Неделях моды, которые прошли в Париже и Милане, и привлекла внимание тем, что выходила на подиум для самых именитых Модных домов.

Однако это не был ее дебют, ведь в модельной индустрии девушка уже не первый год, хотя свой путь серьезно начала еще в 16 лет, о чем рассказала изданию Elle.ua.

"В 12 лет я решила впервые попробовать себя в этом направлении, но посерьезнее задумалась о моделинге благодаря своему парню. Он сделал мне снепы, отправил их моему нынешнему материнскому агентству, и так все и началось. Я даже не планировала этим заниматься, так что все получилось благодаря ему. Первый большой опыт пришел в 16 лет с брендом Prada. Мне представилась честь поработать с Миуччей Прада и Рафом Симонсом - каждый день мы были на примерках и видели, как рождается коллекция, как подбираются материалы. Это был очень интересный опыт", - рассказала модель.

Также по словам модели, переломным в ее карьере стал сезон весна-лето 2025. Именно тогда она открыла показ Модного дома Versace.

"Весь период был очень насыщенным: постоянные кастинги, примерки, шоу друг за другом, перелеты между Миланом и Парижем. Это был мой первый опыт в таком темпе, и он действительно оказался утомительным".

Мы же поздравляем Карину с успехом, а также предлагаем вам посмотреть на ее десять образов с подиума.

Показ Saint Laurent

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Chanel

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Versace

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Balmain

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Valentino

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Dries Van Noten

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Louis Vuitton

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

Показ Rabanne

Показ Rabanne осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ Victoria Beckham

Карина Мазяр / Фото: Associated Press

Показ Roberto Cavalli

Карина Мазяр / Фото: Getty Images

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