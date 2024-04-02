Подловили на пляже: модель Playboy в черном купальнике похвасталась сексуальными формами

28-летняя Элизабет Мари Шевалье в соблазнительном луке снялась в фотосессии.
Папарацци подловили на пляже в Малибу американскую модель Playboy, звезду Instagram и OnlyFans Элизабет Мари Шевалье. Девушка в этот момент снималась в пикантной фотосессии.
Лиз была одета в черный купальник, лиф которого идеально подчеркнул ее пышную грудь. Она продемонстрировала сексуальные формы.
Обута блондинка была в мюли с плетением и на деревянной платформе и каблуках. В руке красавица держала черное парео в сетку.
Шевалье распустила волосы, сделала насыщенный макияж с розовыми блестящими тенями и длинными ресницами, а также длинный френч. В ушах у нее были большие серьги-кольца с камнями, а на пальце – кольцо с большим бриллиантом.
Напомним, ранее Элизабет Мари Шевалье появилась на улицах Лос-Анджелеса в розовом латексном мини-платье с откровенным декольте.
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