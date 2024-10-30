Подловили папарацци: как Дженнифер Лопес выглядит в реальной жизни

55-летняя певица и актриса ехала в автомобиле на пассажирском сиденье, когда ее сфотографировали репортеры. Дженнифер была почти без макияжа, волосы собрала заколкой и смотрела, вероятно, в свой телефон. За рулем был какой-то неизвестный мужчина.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Недавно Лопес попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда вышла из автомобиля. Артистка выглядела стильно и была одета в белую укороченную блузку с широкими рукавами и джинсы-клеш с дырками. Аутфит она дополнила бежевыми босоножками на высоких шпильках.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Читайте также:

Дженнифер Лопес: уличный стиль, спорт, выходы (10 фото)