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Подловили папарацци: как Дженнифер Лопес выглядит в реальной жизни

Подловили папарацци: как Дженнифер Лопес выглядит в реальной жизни

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес снова запечатлели папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

55-летняя певица и актриса ехала в автомобиле на пассажирском сиденье, когда  ее сфотографировали репортеры. Дженнифер была почти без макияжа, волосы собрала заколкой и смотрела, вероятно, в свой телефон. За рулем был какой-то неизвестный мужчина.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Недавно Лопес попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда вышла из автомобиля. Артистка выглядела стильно и была одета в белую укороченную блузку с широкими рукавами и джинсы-клеш с дырками. Аутфит она дополнила бежевыми босоножками на высоких шпильках.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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