Подловили папарацци: как выглядит в реальной жизни София Вергара

52-летняя София Вергара попала под прицел фотографов в Лос-Андежлесе.
Для повседневного выхода София Вергара выбрала серую трикотажную кофту и просторные молочно-белые широкие штаны, в сочетании с белыми кроссовками и маленькой сумкой через плечо.
У Вергары были распущены прямые волосы и легкий дневной макияж на лице.
Напомним, на днях мы показывали вам, как выглядит в повседневной жизни 55-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес.
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