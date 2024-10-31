Подловили папарацци: как выглядит в реальной жизни София Вергара

52-летняя София Вергара попала под прицел фотографов в Лос-Андежлесе.

Для повседневного выхода София Вергара выбрала серую трикотажную кофту и просторные молочно-белые широкие штаны, в сочетании с белыми кроссовками и маленькой сумкой через плечо.

У Вергары были распущены прямые волосы и легкий дневной макияж на лице.

София Вергара / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы показывали вам, как выглядит в повседневной жизни 55-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес.

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