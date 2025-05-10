- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Подловили в Майами: американская модель прогулялась в прозрачном платье с красивым декольте
Брукс Нейдер выбрала для прогулки пикнатный лук.
Американская модель Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в Майами.
Девушка прогуливалась в пикантном аутфите. На ней было красное длинное платье с драпировкой и без бретелек, котоорое просвечивалось. Главным акцентом в ее луке было красивое пышное декольте.
Кстати, Брукс много времени проводит на пляже, поэтому не удивительно, что у нее заметны следы от бретелек купальника, которые она засветила в этом наряде.
Аутфит Нейдер дополнила золотыми босоножками. Она сделала укладку с локонами, макияж с розовыми румянами и помадой, а также молочный маникюр и красный педикюр. Из украшений она использовала серьги-кольца и кольцо.
Напомним, Брукс Нейдер в желтом бикини с рюшами принимала солнечные ванны на пляже в Майами.