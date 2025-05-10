Подловили в Майами: американская модель прогулялась в прозрачном платье с красивым декольте

Брукс Нейдер / © Getty Images

Реклама

Американская модель Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в Майами.

Девушка прогуливалась в пикантном аутфите. На ней было красное длинное платье с драпировкой и без бретелек, котоорое просвечивалось. Главным акцентом в ее луке было красивое пышное декольте.

© Getty Images

Кстати, Брукс много времени проводит на пляже, поэтому не удивительно, что у нее заметны следы от бретелек купальника, которые она засветила в этом наряде.

Реклама

Аутфит Нейдер дополнила золотыми босоножками. Она сделала укладку с локонами, макияж с розовыми румянами и помадой, а также молочный маникюр и красный педикюр. Из украшений она использовала серьги-кольца и кольцо.

Напомним, Брукс Нейдер в желтом бикини с рюшами принимала солнечные ванны на пляже в Майами.