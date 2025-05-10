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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Подловили в Майами: американская модель прогулялась в прозрачном платье с красивым декольте

Брукс Нейдер выбрала для прогулки пикнатный лук.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американская модель Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в Майами.

Девушка прогуливалась в пикантном аутфите. На ней было красное длинное платье с драпировкой и без бретелек, котоорое просвечивалось. Главным акцентом в ее луке было красивое пышное декольте.

/ © Getty Images

© Getty Images

Кстати, Брукс много времени проводит на пляже, поэтому не удивительно, что у нее заметны следы от бретелек купальника, которые она засветила в этом наряде.

Аутфит Нейдер дополнила золотыми босоножками. Она сделала укладку с локонами, макияж с розовыми румянами и помадой, а также молочный маникюр и красный педикюр. Из украшений она использовала серьги-кольца и кольцо.

Напомним, Брукс Нейдер в желтом бикини с рюшами принимала солнечные ванны на пляже в Майами.

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