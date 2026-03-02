"Подметала" пол штанинами: Викторию Бекхэм засняли в Париже папарацци

Викторию Бекхэм / © Getty Images

Реклама

Виктория Бекхэм заметили за четыре дня до показа коллекции осень-зима 2026, а надела она одну из своих любимых комбинаций одежды. Сверху Виктория была в красном теплом свитере-водолазке, который заправила в брюки бежевого цвета со сверхвысокой посадкой.

Внимание Бекхэм также привлекла и тем, что штаны ее брюк были очень длинными и даже подметали пол, но она обожает такой модный прием и всегда использует. Длинные штаны и высокая посадка максимально удлиняют ноги, добавляют стройности и делают женщину выше. Это хоть и необычно, но без сомнения — госпожа Бекхэм выглядела потрясающе.

Викторию Бекхэм / © Getty Images

Шика и роскоши она добавила аксессуарами, ведь на глаза надела солнцезащитные очки, на руках у нее были дорогие кольца и часы, а на плече сумка Kelly довольно большого размера. Эта модель сумки выполнена из замши и овчины и является чрезвычайно ценной, ведь стоимость такого аксессуара может достигать 50 тысяч долларов.

Реклама

Однако это не единственная подобная сумка госпожи Бекхэм, ведь она обожает бренд Hermes и имеет огромную коллекцию из разной кожи, текстур и размеров. Это аксессуар, который является неотъемлемой частью ее стиля и публичного имиджа.

Также согласно изданию Marie Claire, замша Fauve Doblis от Hermès — именно такая, как в сумке Kelly у Бекхэм — почти никогда не появляется, поскольку эта модель больше не производится. Сумка Kelly Бекхэм впервые появилась на подиуме осенней коллекции 2005 года под руководством тогдашнего креативного директора Жана-Поля Готье, в сочетании с соответствующей зимней одеждой. Сумка кажется новой, несмотря на то, что на самом деле она уже 21 год в коллекции Hermès Виктории (впервые она появилась с ней на публике в начале 2006 года).

Модель демонстрирует сумку Hermès Kelly, 2005 год / © Getty Images