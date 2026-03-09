Подобрала образ под цвет волос: Джессика Честейн пришла на Неделю моды

Джессика Честейн / © Getty Images

В Париже продолжается Неделя моды и в ее рамках состоялся показ бренда Zimmermann, который посетила лауреат «Оскара» актриса Джессика Честейн. Звезда выбрала изысканный, но простой ансамбль оранжевого оттенка, который включал широкие шорты, жилетку и удлиненный жакет, который практически полностью скрывал вещи Джессики и больше напоминал платье.

Также Честейн дополнила этот образ босоножками на широком каблуке и с крупными декоративными цветами. Этот ансамбль полностью соответствовал оттенку ее волос и прекрасно сочетался с ним.

Джессика Честейн / © Getty Images

Однако выбивалась из цветовой гаммы только сумка-мешок, которую Джессика держала в руке. Вещь была кремового оттенка и выполнена из мягкой кожи и имела длинный ремешок. Также Честейн надела очки и крупные серьги с камнями.

Напомним, что ранее актриса надела на светское мероприятие особое украшение — колье от бренда Damiani из 18-каратного белого золота, которое ранее такое же носила актриса Софи Лорен.