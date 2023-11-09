Подобрала сумку под сапоги: певица Дуа Липа под прицелом папарацци в Лондоне

Образ девушки выглядел интересно и довольно стильно, хотя она и заправила джинсы в сапоги, придав так нижней части образа немного лишнего объема.

Британская певица Дуа Липа попала под прицел папарацци на улице в Лондоне. Звезду заметили, когда она выходила из студии Global, где у нее было интервью.

Поп-звезда была одета в черную однотонную футболку, заправленную в светлые мешковатые джинсы, стянутые на талии простым черным ремнем. Также Дуа надела сапоги с тиснением цвета марсала и несла в руке клатч точно такого же оттенка. Такие аксессуары сочетались по цвету с ее недавно покрашенными вишнево-красными волосами.

Липа завершила свой осенний образ мохнатой меховой шубой цвета слоновой кости. Волосы девушка распустила, а на лице сделала макияж с выразительными стрелками.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Похоже, шубы из экомеха опять станут популярными, поскольку знаменитости все чаще появляются в них на прогулках. Также в огромной шубе серого цвета недавно папарацци сфотографировали модель Эмили Ратажковски.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Читайте также: