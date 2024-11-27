Подобрала все в одном цвете: Скарлетт Йоханссон под прицелом папарацци

Актриса выглядела стильно и элегантно, а ее наряд был подобран в одном оттенке.

22 ноября актриса Скарлетт Йоханссон отпраздновала свое 40-летие. После праздника она вернулась к работе и пошла на интервью. Звезду заметили в Нью-Йорке, когда она покидала студию шоу "Прямой эфир с Келли и Марком".

На Йоханссон в тот день был коричневый наряд, в котором она сочетала трикотажную водолазку, прямые брюки до косточек и блейзер с черными пуговицами. В руке актрисе держала сумку от Prada с короткими ручками.

Также можно заметить, что на Скарлетт черные туфли на каблуках и несколько украшений. Волосы она распустила и сделала лаконичный макияж.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

Также летом этого года со Скарлетт Йоханссон в прокат вышла картина "Забери меня на Луну", а уже она приступила к новой работе. Двукратная номинантка на "Оскар" появится в медиафраншизе Мир Юрского периода и снимается сейчас в новом фильме получившем название "Мир Юрского периода: Возрождение". В прошлом месяце Йоханссон заметили на съемках этого фильма в Нью-Йорке.

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