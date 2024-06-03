Подогревает интерес: звезда "Бриджертонов" показала фото со съемочной площадки сериала

Американский костюмированный сериал все набирает популярность, а исполнители главных ролей подогревают к нему интерес. Так, 37-летняя ирландская актриса и исполнительница главной роли третьего сезона "Бриджертонов" – Никола Кохлан – показала в своем Instagram, как проходили съемки.

На фото запечатлены актеры сериала: Люк Ньютон, Симон Эшли, Клаудия Джесси, сама Кохлан и другие. Они сняты во время макияжа, перерыва на кофе и заучивания текста.

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Конечно, часто Никола позирует в обнимку с Люком, ведь их герои – Пенелопа Фезерингтон и Колин Бриджертон – находятся в центре сюжета нового сезона.

Напомним, ранее звезда "Бриджертонов" Никола Кохлан сверкнула пышным бюстом на обложке глянца. Актриса появилась на обложке летнего выпуска нидерландского ELLE.

instagram.com/elle_nl/

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