Подогревают слухи о воссоединении: Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премьере его нового фильма

Модель посетила премьеру нового триллера Гильермо дель Торо.

В последнее время супермодель Ирину Шейк и ее экс-возлюбленного Брэдли Купера все чаще видят вместе. Сначала это были лишь невинные прогулки с дочерью, но 1 декабря модель пришла на нью-йоркскую премьеру фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", в котором сыграл Купер. Вместе пара для фото не позировала, но все кучу новых слухов о воссоединении вызвала, ведь это первый публичный совместный выход экс-возлюбленных за долгое время,

Ирина выглядела безупречно в стильном полосатом брючном костюме, который сочетала с сексуальным кожаным боди. Дополнили этот вечерний лук сумка от Burberry, туфли-лодочки и красная помада на губах.

Ирина Шейк / Associated Press

Брэдли же выбрала для своего появления классический костюм графитового цвета, однотонный черный галстук и белую рубашку.

Брэдли Купер / Associated Press

Вместе ли Шейк и Купер - неизвестно, но отношения у пары замечательные, ведь они воспитывает четырехлетнюю дочь Лею и часто проводит время как семья. Напомним, пара рассталась летом 2019 года.

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