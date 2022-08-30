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Подписчики интересуются: жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка рассекретила свой вес

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Подписчики интересуются: жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка рассекретила свой вес

Даша Хлистун

Модель Даша Хлистун призналась фолловерам, сколько она весит.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – после родов очень быстро вернула себе стройную фигуру. Сейчас девушка находится в отличной физической форме.

Фолловеры поинтересовались у Даши, какой у нее вес и рост.

"49-50 где-то так", — написала Хлыстун на снимке, на котором запечатлена в черном кроп-топе и джинсовых шортах.

Даша Хлистун / ©
Даша Хлистун

Ее рост – 179 см.

Еще подписчики спросили, сколько раз в день она ест. Даша ответила, что 2-3 раза.

Даша Хлистун / ©
Даша Хлистун

Напомним, в прошлый раз Хлистун продемонстрировала свои упругие ягодицы в розовом бикини с принтом "собачий зуб".

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