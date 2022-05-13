Подруга Оли Поляковой рассказала о сбывшихся желаниях певицы, которые она загадала на Новый год

Подруга артистки поделилась интересной историей о том, как Оля загадала два желания, а они сбылись.

Подруга Оли Поляковой Вероника Белоцерковская, у которой певица сейчас живет со своими дочками во Франции, рассказала фолловерам в Instagram интересную историю о сбывшихся желаниях Оли. Пост она дополнила их прошлогодним совместным фото.

Оля Полякова с Вероникой Белоцерковской

Оказалось, что на прошедший Новый год Полякова загадала выступать на стадионах мира и, чтобы ей все подпевали. Это желание сбылось – теперь Полякова ездит с "Шахтером" на благотворительные футбольные матчи по Европе и поет там гимн Украины, и ей все подпевают.

Второе артистка загадала, что хочет виллу известной российской балерины Матильды Кшесинской, которая расположена на французской Ривьере в коммуне Кап-д'Ай, - она ей очень нравится. И, как оказалось, с окна, где сейчас Полякова живет у подруги, ей как раз видно этот роскошный особняк.

"Я, говорит, мало просила - две вещи всего. Написала: Уважаемая канцелярия, хочу собирать целые стадионы по всему миру, и чтобы мне все подпевали!

А еще, божественные бюрократы, смотрите - ставлю себе фото виллы Матильды Феликсовны Кшесинской на заставку айфона! Она где-то там на Лазурном Побережье, но я ее страстно хочу! Она такая красивая!

Ну, что, у нее лучше всех. ВСЕ СБЫЛОСЬ.

Теперь, как мы знаем, Оля ездит с футбольным клубом Шахтер по столицам Европы и до начала благотворительных матчей поет гимн Украины, и все, все ей ПОДПЕВАЮТ. Стадионами. Как и заказывала.

Только, вздыхает, с виллой Матильды не вышло. Кстати, где она хоть находится? Далеко от нас?

Мизансцена.

Я беру Олю за руку и веду в гостевой домик, где она живет с дочками, открываю окна на втором этаже, выходящие на гору и… Все, Оля, на месте. Все ты получила. Лучший существующий вид на эту виллу именно из твоих окон.

Вот сокровище балерины! Прямо напротив - 100 метров! Как на картинке в твоем телефоне! Улюбуйся теперь.

Я прям представила, как ангелы в этот момент в голос заржали, перья в разные стороны. Ааааа, бу га га! Ну, что, дуры?! Съели?!

Мораль. Девочки, учитесь правильно оформлять документы. Особенно, если это бланки заявок. Не пропускайте детали", - написала Ника в посте в Instagram.

Напомним, Матильда Кшесинская купила виллу в 1913 году за 180 тысяч франков. Ее она назвала "Алам". Жила в особняке она в 1920-1929 годах. В нем танцовщица вышла замуж за князя Андрея Владимировича Романова. Из-за финансовых трудностей Матильде пришлось продать виллу.

Виллу орендовала голливудская актриса Грета Гарбо и другие звезды.

Владела этим особняком также итальянская аристократка - принцесса София Одескалька. Она не дорожила виллой и завещала ее своему слуге. А сын слуги продал виллу в 2010 году российскому миллиардеру. А тот не прожил в ней и дня. Перед продажей олигарх реставрировал его. Для этого он нанял реставратора Нила Галлоуэйа, который рассказал СМИ, что в особняке есть семь спален с ванными комнатами, комната для прислуги, две кухни и винный погреб.

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