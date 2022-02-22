Подруга Ромео Бекхэма сходила на светскую вечеринку в Лондоне

Миа Риган - нечастый гость на публичных мероприятиях.
19-летняя Миа вместе с другими знаменитостями отдохнула на вечеринке Perfect Magazine в рамках London Fashion Week в The Standard, в понедельник, 21 февраля.
Риган была одета в брюки приглушенно-желтого цвета и удлиненный жилет с белой окантовкой, декором в виде пуговиц и вырезом в виде ромба на животе. В руках девушка держала пальто, в тон которому подобрала лаковые туфли без каблуков и полосатые носки.
Миа собрала волосы заколкой, сделала макияж в нюдовых оттенках и надела несколько серёг в уши.
Напомним, прошлым летом Миа и Ромео Бекхэм впервые появились на публичном мероприятии вместе как пара. Тогда они посетили Уимблдонский турнир в Лондоне. В Instagram блогах пары можно увидеть много совместных снимков.
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