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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
418
Время на прочтение
1 мин

Подруги на мероприятии: 75-летние Вера Вонг и Анна Винтур сходили в театр

Одни из самых влиятельных личностей модного мира — главный редактор Vogue Анна Винтур и модельер Вера Вонг — посетили премьеру мюзикла «Последние 5 лет». Мероприятие прошло на Бродвее в театре Hudson Theatre в Нью-Йорке.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Вера Вонг и Анна Винтур

Вера Вонг и Анна Винтур / © Getty Images

Им обоим сейчас 75-летняя, а свою дружбу они начали еще в 1980-х годах, а связывающих также и издание Vogue, в котором Вера работала 17 лет до 1987-го, а Анна в 1988-м пришла в издание, задержавшись там на почти 37 лет.

На премьеру мюзикла Вера надела длинную черную юбку с рюшами, которую сочетала с майкой и кожаной курткой. Экстравагантности образу добавляли массивные золотые серьги. Анна Винтур же отдала предпочтение тоже любимому стилю — женщина носила шелковое платье горчичного цвета, которое было украшено вышивкой бисером. Также на ней были кожаное пальто, любимые крокодиловые сапоги и колье на шее с камнями медового цвета, которое она часто надевает на светские ивенты.

Вера Вонг и Анна Винтур / © Getty Images

Вера Вонг и Анна Винтур / © Getty Images

Ранее это же колье на шее Анны Винтур можно было увидеть во время посещения ею благотворительного мероприятия Hope Rising ровно год тому назад. Украшения датируемы девятнадцатым веком и якобы приобрела она его у S.J. Phillips в Лондоне.

Анна Винтур / © Associated Press

Анна Винтур / © Associated Press

Анна Винтур / © Associated Press

Анна Винтур / © Associated Press

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Associated Press

Анна Винтур / © Associated Press

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Вінтур / © Associated Press

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images/Fotobank

Анна Винтур / © Getty Images/Fotobank

Дата публикации
Количество просмотров
418
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