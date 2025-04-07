Подруги на мероприятии: 75-летние Вера Вонг и Анна Винтур сходили в театр

Вера Вонг и Анна Винтур / © Getty Images

Реклама

Им обоим сейчас 75-летняя, а свою дружбу они начали еще в 1980-х годах, а связывающих также и издание Vogue, в котором Вера работала 17 лет до 1987-го, а Анна в 1988-м пришла в издание, задержавшись там на почти 37 лет.

На премьеру мюзикла Вера надела длинную черную юбку с рюшами, которую сочетала с майкой и кожаной курткой. Экстравагантности образу добавляли массивные золотые серьги. Анна Винтур же отдала предпочтение тоже любимому стилю — женщина носила шелковое платье горчичного цвета, которое было украшено вышивкой бисером. Также на ней были кожаное пальто, любимые крокодиловые сапоги и колье на шее с камнями медового цвета, которое она часто надевает на светские ивенты.

Вера Вонг и Анна Винтур / © Getty Images

Ранее это же колье на шее Анны Винтур можно было увидеть во время посещения ею благотворительного мероприятия Hope Rising ровно год тому назад. Украшения датируемы девятнадцатым веком и якобы приобрела она его у S.J. Phillips в Лондоне.

Реклама

Анна Винтур / © Associated Press Анна Винтур / © Associated Press Анна Винтур / © Getty Images Анна Винтур / © Getty Images Анна Винтур / © Associated Press Анна Винтур / © Getty Images Анна Вінтур / © Associated Press Анна Винтур / © Getty Images Анна Винтур / © Getty Images Анна Винтур / © Getty Images Анна Винтур / © Getty Images Анна Винтур / © Getty Images/Fotobank