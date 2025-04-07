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- Шоу-бизнес
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Подруги на мероприятии: 75-летние Вера Вонг и Анна Винтур сходили в театр
Одни из самых влиятельных личностей модного мира — главный редактор Vogue Анна Винтур и модельер Вера Вонг — посетили премьеру мюзикла «Последние 5 лет». Мероприятие прошло на Бродвее в театре Hudson Theatre в Нью-Йорке.
Им обоим сейчас 75-летняя, а свою дружбу они начали еще в 1980-х годах, а связывающих также и издание Vogue, в котором Вера работала 17 лет до 1987-го, а Анна в 1988-м пришла в издание, задержавшись там на почти 37 лет.
На премьеру мюзикла Вера надела длинную черную юбку с рюшами, которую сочетала с майкой и кожаной курткой. Экстравагантности образу добавляли массивные золотые серьги. Анна Винтур же отдала предпочтение тоже любимому стилю — женщина носила шелковое платье горчичного цвета, которое было украшено вышивкой бисером. Также на ней были кожаное пальто, любимые крокодиловые сапоги и колье на шее с камнями медового цвета, которое она часто надевает на светские ивенты.
Ранее это же колье на шее Анны Винтур можно было увидеть во время посещения ею благотворительного мероприятия Hope Rising ровно год тому назад. Украшения датируемы девятнадцатым веком и якобы приобрела она его у S.J. Phillips в Лондоне.