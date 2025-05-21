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- Шоу-бизнес
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Подруги-супермодели блистали в Каннах: Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова позировали для фото
Три этих женщины на протяжении десятилетий появлялись в гламурных изданиях, красных дорожках и модных показах. Их совместный выход стал уникальной частью вечера.
В рамках 78-го Каннского кинофестиваля на Лазурном Берегу Франции прошел светский ужин организованный ювелирным брендом Chopard. На мероприятии собрались известные личности, среди которых можно было заметить супермоделей 90-х: Карлу Бруни, Хелену Кристенсен и Еву Герцигову.
Подруги-модели, который стали звездами мира моды еще до того, как появились соцсети, блистали в роскошных платьях, доказывая, что являются синонимами элегантности и вневременной красоты.
Кристенсен надела черное платье с глубоким декольте от бренда Georges Chakra, Герцигова выбрала белоснежный наряд с американской проймой от Givenchy, а Бруни носила черный комбинезон с накидкой от Elie Saab.
Также Канны посетила еще одна звезда и их коллега — супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, котоаря носила платье от Dolce & Gabbana.