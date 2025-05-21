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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Подруги-супермодели блистали в Каннах: Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова позировали для фото

Три этих женщины на протяжении десятилетий появлялись в гламурных изданиях, красных дорожках и модных показах. Их совместный выход стал уникальной частью вечера.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова

Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова / © Associated Press

В рамках 78-го Каннского кинофестиваля на Лазурном Берегу Франции прошел светский ужин организованный ювелирным брендом Chopard. На мероприятии собрались известные личности, среди которых можно было заметить супермоделей 90-х: Карлу Бруни, Хелену Кристенсен и Еву Герцигову.

Подруги-модели, который стали звездами мира моды еще до того, как появились соцсети, блистали в роскошных платьях, доказывая, что являются синонимами элегантности и вневременной красоты.

Кристенсен надела черное платье с глубоким декольте от бренда Georges Chakra, Герцигова выбрала белоснежный наряд с американской проймой от Givenchy, а Бруни носила черный комбинезон с накидкой от Elie Saab.

Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова / © Associated Press

Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова / © Associated Press

Также Канны посетила еще одна звезда и их коллега — супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, котоаря носила платье от Dolce & Gabbana.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

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