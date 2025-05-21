Подруги-супермодели блистали в Каннах: Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова позировали для фото

Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова / © Associated Press

Реклама

В рамках 78-го Каннского кинофестиваля на Лазурном Берегу Франции прошел светский ужин организованный ювелирным брендом Chopard. На мероприятии собрались известные личности, среди которых можно было заметить супермоделей 90-х: Карлу Бруни, Хелену Кристенсен и Еву Герцигову.

Подруги-модели, который стали звездами мира моды еще до того, как появились соцсети, блистали в роскошных платьях, доказывая, что являются синонимами элегантности и вневременной красоты.

Кристенсен надела черное платье с глубоким декольте от бренда Georges Chakra, Герцигова выбрала белоснежный наряд с американской проймой от Givenchy, а Бруни носила черный комбинезон с накидкой от Elie Saab.

Реклама

Карла Бруни, Хелена Кристенсен, Ева Герцигова / © Associated Press

Также Канны посетила еще одна звезда и их коллега — супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, котоаря носила платье от Dolce & Gabbana.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press