Подруги устроили baby shower: Жозефин Скривер рассекретила пол будущего ребенка

Жозефин Скривер поделилась в своем блоге в Instagram снимками с baby shower – вечеринки в честь рождения будущего ребенка, которую организовали для модели ее подруги и экс-коллеги по Victoria's Secret – Сара Сампайо и Жасмин Тукс.

Жози надела на пати белое платье с рюшами, дополнив образ жемчужными серьгами в ушах. Волосы собрала в низкий пучок. Ее муж Алекс был в белой рубашке и шортах тоже белого цвета. Вечеринка прошла у бассейна на свежем воздухе и на ней присутствовало очень много гостей.

Скривер наконец рассекретила, что ждет рождения девочки. А ее муж даже надел кепку со словами girl dad.

(листайте фото вправо)

"Розовый - наш новый любимый цвет. @bohnes #babygirl #girldad также большое спасибо @jastookes и @sarasampaio за то, что устроили нам самую милую детскую вечеринку!", - подписала кадры Скривер.

Напомним, мы вспомнили, как "ангелы" VS выходили замуж и в каких платьях, собрав для вас красивую подборку фотографий.

Читайте также: