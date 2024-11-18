Подружки вышли в свет: Пэрис Хилтон позировала перед фотографами с Николь Ричи

Давние подруги Пэрис Хилтон и Николь Ричи посетили мероприятие Vulture Festival 2024, который прошел в Лос-Анджелесе. Они надела длинные платья разных цветов, но в похожем стиле.

На Пэрис было черное платье с рукавами и стразами. Голливудская блондинка также дополнила лук черными туфлями на каблуках, бархатным чокером на шее и бриллиантовыми украшениями.

Николь же отдала предпочтение платью красного цвета. Это был длинный трикотажный наряд с высокой горловиной и рукавами, который она дополнила обувью из змеиной кожи и массивными золотыми украшениями.

Пэрис Хилтон и Николь Ричи / Фото: Getty Images

Напомним, что Пэрис и Николь - лучшие подруги, которые к тому же еще и бизнес-партнеры. В 2003 году они вместе снялись в реалити-шоу "Простая жизнь", в котором они месяц жили с семьей в сельской местности. В этом реалити светские львицы и по совместительству дети очень богатых родителей изо всех сил пытались выполнять низкооплачиваемую работу, такую ​​как уборка комнат, работа на ферме, подача блюд в ресторанах быстрого питания и работа вожатыми в лагере. Это ироничное шоу стало в то время очень популярным и принесло девушкам известность.

Скоро с их участием выходит новый проект.

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