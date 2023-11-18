Подсмотрели папарацци: американская модель в бикини блеснула сексуальным декольте на пляже

Папарацци подловили американскую модель Шарлотта Маккинни во время отдыха на пляже в Майами.

Девушка принимала солнечные ванны на шезлонге. Одета она была в бикини бледно-розово-голубого цвета на завязках.

Шарлотта Маккинни / Фото: Getty Images

Шарлотта продемонстрировала свою стройную фигуру, сексуальное декольте и накачанный пресс.

Пляжный лук Маккинни дополнила солнцезащитными очками и золотыми эрежками.

Напомним, Деми Роуз в полупрозрачном бикини похвасталась пышным бюстом.

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