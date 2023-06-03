Подсмотрели папарацци: бразильская модель в крошечном бикини блеснула сосками на пляже в Майами

27-летняя Каролине Лима надела на отдых яркий купальник.
Фотоигры подловили бразильскую модель и возлюбленную защитника футбольного клуба "Реал" Эдера Милитао – Каролину Лиму – на пляже в Майами-Бич.
Красавица в зеленом бикини купалась в океане и принимала солнечные ванны. Лиф был немного маловат на Лиму, ведь небольшие треугольники едва прикрывали часть ее пышной груди. А еще сквозь тонкую ткань были видны соски модели.
Блондинка также продемонстрировала подтянутую фигуру и плоский живот.
Пляжный лук Каролине дополнила солнцезащитными очками в стильной зеленой оправе, серебряными серьгами и золотым браслетом.
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