Подвела ткань: Джулианна Мур появилась на красной дорожке в помятом платье

Актриса Джулианна Мур посетила Каннский кинофестиваль, который в этом году проходит во Франции уже в 77-й раз. 19 мая на мероприятии она посмотрела работу "Горизонт: Американская сага", над которой работал Кевин Костнер. Он является режиссером, продюсером и главным актером этой серии фильмов.

На красную дорожку Мур вышла в однотонном зеленом платье от бренда Bottega Veneta. Наряд был длинным, выполнен из довольно плотной ткани, а также притален. На плечах платье украшала огромная рюша, а вот плечи в нем были открыты.

Наряд Джулианна дополнила золотым колье на шее, очень легким макияжем, а также лаконичной прической - низким пучком с пробором. Ее руку украшало только тонкое обручальное кольцо.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Но был в платье один минус - его ткань очень сильно помялась и это было видно, когда актриса вышла на красную дорожку.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Ранее подобный конфуз случился с моделью Тейлор Хилл, поскольку на ее платье от Balmain, тоже остались складки спереди на юбке.

Тейлор Хилл / Фото: Associated Press

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