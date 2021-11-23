Подвела ткань: Холли Берри появилась на публике в помятых штанах

Даже с суперзвездами такое случается.

Голливудскую актрису Холли Берри сфотографировали, когда она и ее бойфренд Ван Хант направлялись в DGA Theater, расположенный в центре Манхэттена.

Для вечернего выхода Холли выбрала легкую полупрозрачную блузу от Dolce & Gabbana, которую сочетала с тонкими сатиновыми штанами с низкой посадкой. Также на ней были колготки в сеточку, черные ботинки и теплое пальто с широким воротом. Часть волос Холли собрала в объемный пучок на голове, а на лице сделала легкий красивый макияж.

Холли Берри / Getty Images

Но вот штаны звезды, к сожалению, не пережили поездку в автомобиле, и когда Берри вышла на публику, ее брюки были очень помяты. Но, несмотря на такую маленькую неприятность, выглядела 55-летняя звезда замечательно и была в очень хорошем настроении.

Холли Берри / Getty Images

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