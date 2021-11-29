Поехала к Индийскому океану: участница "Холостяка-11" в мини-платье позировала на фоне заката

Розали Номбре показала первый снимок из отпуска в африканской стране.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Розали Номбре – поехала в отпуск в Восточную Африку – в Кению. Оттуда девушка опубликовала снимок, сделан на фоне заката солнца и Индийского океана. Позировала красотка в коротком платье, в котором она продемонстрировала стройные ноги.

Розали Номбре/Instagram

Еще Номбре показала, как она ездила на сафари.

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Кстати, вместе с Розали в Кению поехала и другая участница проекта "Холостяк-11" – Джессика Чеги, которая уже успела поделиться пикантными снимками в апельсиновом купальнике.

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