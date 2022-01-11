Поехала на сафари: "Холостячка" Злата Огневич сделала селфи со слонами

Певица поделилась впечатлениями от поездки в Танзанию.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич опубликовала в Instagram новые фото с отдыха в Африке. Артистка призналась, что поехать туда было самым крутым ее решением.

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Злата побывала в Танзании, и она под впечатлениями.

"Прекрасная #Танзания и сотни километров за 2 дня, все буквально утопает в зелени, а еще- настоящее африканское сафари!!! Собственно, ради чего и вся затея. Об африканском сафари скажу отдельно "пару" слов. Стоит взять минимально 3-х дневное сафари: и животных больше увидите, да и саму Танзанию, а еще - манящую Килиманджаро! Название УЖЕ меня завораживает. Будьте готовы, что ездить нужно много, и по бездорожью — тоже. А еще - солнцепек, но мне-то как раз кайфово, я попала в идеальный климат", - написала Огневич.

Певица за 2 дня побывала в двух национальных парках, где увидела много животных: леопарда, льва, слона, жирафа, африканского буффало, бегемота, фламинго, марабу, зебру, носорога, антилопу, шакала, гиену и других.

"И все они в естественной среде, и сердце мое не сжимается при виде несчастных животных в клетках. Тут все иначе: полная свобода и много солнца!

Я очень счастлива здесь", - призналась артистка.

На сафари Огневич надела белую рубашку, которую завязала на талии, брюки цвета хаки с кожаным коричневым поясом и соломенную светлую шляпу.

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