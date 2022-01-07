Поехала в Африку: "Холостячка" Злата Огневич в экстравагантном купальнике похвасталась стройной фигурой

Певица выбрала для отпуска восточное побережье Африки.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич, поехала на долгожданный отдых. Провести отпуск она решила в Африке. В Instagram красотка опубликовала первые снимки оттуда.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Певица устроила себе фотосессию на пляже с помощью селфи-палки. Одета она была в экстравагантный черный купальник. Злата продемоснтрировала стройную фигуру.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Волосы она собрала в хвост. На лице у нее были солнцезащитные очки, а в ушах – золотые серьги с сердечками. Синий маникюр завершил ее пляжный лук.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата в предвкушении. Она собирается на сафари, а также посетить высочайший стратовулкан Африки - Килиманджааро, который находится на северо-востоке Танзании.

"Поездка сюда была очень спонтанным решением. Хотелось далеко и не попсово при этом, еще отпуск небольшой, сидеть 10 дней на карантине- исключено! Если говорить о приключениях, их я всегда найду, а в Африке тем более. Завтра еду на 3-х дневное Сафари, увижу прекрасную Килиманджаро, спущусь в кратер вулкана (он уже не работает, все ок), увижу древнее африканское племя и многое другое!!! В общем, получается все как-то неожиданно прекрасно!" – похвасталась Огневич.

Желает Злате отличного отдыха и с нетерпением ждем новых интересных снимков из Африки.

Ранее Огневич показала дерзкий фотосет, в котором она позировала на корточках в мандариновом корсете и латексных лосинах.

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