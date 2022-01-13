Поехала в Буковель: участница "Холостяка" в лимонном комбинезоне позировала на фоне гор

Джессика Чеги любит кататься на лыжах.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — показала в Instagram фотографии со своего отдыха на горнолыжном курорте Буковель. Туда она уехала со своим новым бойфрендом, лицо которого скрывает.

Чеги сделала несколько снимков на фоне заснеженных гор с лесами. На девушке был яркий лыжный комбинезон лимонного цвета с мехом на капюшоне, а также черные горнолыжные ботинки.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

"Уже 18 лет, как впервые стала на лыжи... и с тех пор непрестанно влюблена в этот зимний вид спорта. Именно такой адреналин, который получаю от них, не может заменить ничто. С каждым годом учусь, совершенствуюсь и получаю бесценные эмоции от катания", — подписала фото Джессика.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Напомним, ранее Чеги позировала у елки в сексуальном костюме Снегурочки.

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