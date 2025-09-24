"Потяг "Червона Рута": Билык, Могилевская, Пономарев и Михайлюта споют легендарную песню в фильме

"Потяг "Червона Рута"

Участники и победители легендарного музыкального фестиваля "Червона Рута" - Ирина Билык, для которой первая "Червона Рута" стала дебютным выступлением для большой аудитории, Александр Пономарев, победивший на фестивале в 1993-м в Донецке, дипломантка фестиваля-95 в Симферополе Наталья Могилевская и Олег Михайлюта - победитель в составе ТНМК "Червоной Руты-97" в Харькове - споют любимую песню миллионов в одной из сцен романтической комедии "Потяг "Червона рута"".

Олег Михайлюта, Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская, Евгений Филатов/Фото Майя Максимова

Наталья Могилевская/Фото Майя Максимова

"В 93-м году я был в Донецке впервые на "Червоной Руте". Там я победил и это фактически начало моего творческого пути. Червоную Руту я слышал с рождения. Она была известна и гремела по всей стране. Поэтому согласиться на съемки в фильме "Потяг "Червона Рута"" было очень легко", - делится Александр Пономарев.

"Я помню 1989 год. Я написала несколько песен и точно знала, что Украине нужен мой голос, Украине нужны мои песни. И наверное мне хотелось, чтобы мои песни, которые я сама пишу, были такими же популярными как песни Ивасюка. Я очень волновалась. Наверное, я не победила, потому что была не уверена в себе. Но сегодня, когда прошло более 35 лет как я пою в Украине, я вижу полные залы, вижу тысячи людей, которые меня любят, я очень благодарна именно первому фестивалю "Червона Рута", этой песне, этому названию за то, что меня впервые в жизни оценили именно там", - вспоминает Ирина Билык.

Ирина Билык/Фото Майя Максимова

Олег Михайлюта, Ирина Билык, Евгений Филатов, Роман Луцкий/Фото Майя Максимова

Лента приурочена к 35-летию Независимости и 55-летию фильма-концерта "Червона рута". Съемки фильма уже начались.

"Червона рута" занимает важное место в украинской культуре. Ведь это и символ настоящей любви, и легендарная песня, и мифический цветок, и одноименный фестиваль, и даже реальный поезд красного цвета, существовавший в 70-х годах.

Поезд "Червона Рута"/Фото Майя Максимова

"Червона Рута связана с нами всеми. Поезд "Червона Рута" все детство возил меня в Яремче - это были поездки, где надо было отстаивать честь школы, поэтому определенным образом это была обыденность. Это первое. Второе - на всех фестивалях "Червона Рута", кроме Черновцов - я был в режиссерской группе. Для меня все те артисты, которые являются выходцами с фестиваля "Червона Рута" - это сегодня цветы украинского шоу-бизнеса. Оттуда вышли все. Третье, сама песня. Для меня, как человека, который вырос в Ивано-Франковске, песня "Червона Рута" звучала из всех радиоточек. Это все сошлось и вместе с единомышленниками мы начали делать кино», — рассказал продюсер Юрий Горбунов.

События фильма происходят в поезде "Червона Рута", где любовь с первого взгляда не просто возможна, а неизбежна. В нашей истории легендарный символ любви кому-то поможет найти настоящее чувство, кому-то - сохранить его, а кому-то - понять, что оно всегда было рядом.

Новых персонажей в ленте сыграют Александр Рудинский (фильм-обладатель BAFTA "Камень, бумага, ножницы"), Роман Луцкий (сериал-антология "Первые дни"), Вячеслав Довженко ("Киборги"), Екатерина Варченко (сериал "Пограничники") и другие. Также к любимым ролям вернутся Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Лилия Ребрик, Олеся Самаева, Анна Кузина, Юрий Горбунов, Михаил Хома, Дмитрий Павко и Анастасия Иванюк.

Роман Луцкий/Фото Майя Максимова

Екатерина Кузнецова/Фото Майя Максимова

Во время работы над фильмом обращались к семье Зинькевичей. Василий Зинькевич (солист "Смерічки" и исполнитель главной роли в мюзикле "Червона Рута") по состоянию здоровья не смог присоединиться к съемкам в первый день, но на съемочной площадке работает его сын Богдан. Парень пришел на первый съемочный день в вышиванке, которая передается в семье от поколения к поколению.

Богдан Зинькевич/Фото Майя Максимова

Также над фильмом работают режиссер Алексей Есаков ("Песики"), оператор-постановщик Юрий Король ("Потяг у 31 грудня", "Мавка. Настоящий миф", антология "Первые дни"). Продюсируют - Юрий Горбунов и Зоя Сошенко, которые создали пока самый кассовый украинский фильм 2025 года "Потяг у 31 грудня" и работают над продолжением - комедией "Потяг до Різдва".

"Потяг "Червона Рута"" выйдет во всеукраинский прокат в августе 2026 года.