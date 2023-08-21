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Поэзия и музыка: Сергей Жадан в свой день рождения соберет на концерте легендарных исполнителей

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
101
Время на прочтение
1 мин
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Поэзия и музыка: Сергей Жадан в свой день рождения соберет на концерте легендарных исполнителей

Сергей Жадан

23 августа, в день рождения Жадана, в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится презентация проекта "Птица".

"Птица" объединила поэзию и музыку, художественное издание и концерт, и собрала под своими крыльями таких артистов, как Святослав Вакарчук, Братья Гадюкины, "Мертвый петух", KOZAK SYSTEM, Саша Кольцова, Марьяна Садовская, Олег Каданов, Сестры Тельнюк, Кристина Соловий, Ульяна Горбачевская. Ведущим концерта станет Ахтем Сеитаблаев.

Сергей Жадан / ©
Сергей Жадан

В основе проекта – стихи Сергея Жадана, вдохновившие лучших украинских музыкантов на создание песен.

Этот концертный проект является презентацией артбука "Птица: стихи, ставшие песнями".

Книга Сергея Жадана / ©
Книга Сергея Жадана

Концерт "Птица" — благотворительный: все вырученные средства будут направлены в фонд Сергея Жадана, который занимается как помощью ВСУ, так и поддержкой регионов, наиболее пострадавших от войны России с Украиной.

Сергей Жадан / ©
Сергей Жадан

Мероприятие состоится в "Октябрьском дворце", 23 августа, в день рождения Жадана в 18:00.

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Дата публикации
Просмотры
101
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