Поэзия и музыка: Сергей Жадан в свой день рождения соберет на концерте легендарных исполнителей

23 августа, в день рождения Жадана, в МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится презентация проекта "Птица".

"Птица" объединила поэзию и музыку, художественное издание и концерт, и собрала под своими крыльями таких артистов, как Святослав Вакарчук, Братья Гадюкины, "Мертвый петух", KOZAK SYSTEM, Саша Кольцова, Марьяна Садовская, Олег Каданов, Сестры Тельнюк, Кристина Соловий, Ульяна Горбачевская. Ведущим концерта станет Ахтем Сеитаблаев.

Сергей Жадан

В основе проекта – стихи Сергея Жадана, вдохновившие лучших украинских музыкантов на создание песен.

Этот концертный проект является презентацией артбука "Птица: стихи, ставшие песнями".

Книга Сергея Жадана

Концерт "Птица" — благотворительный: все вырученные средства будут направлены в фонд Сергея Жадана, который занимается как помощью ВСУ, так и поддержкой регионов, наиболее пострадавших от войны России с Украиной.

Сергей Жадан

Мероприятие состоится в "Октябрьском дворце", 23 августа, в день рождения Жадана в 18:00.

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