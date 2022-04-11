"Похороните меня в пуантах": российская балерина, которой хотят запретить писать под елкой, устроила истерику

По словам, 46-летней российской балерины из-за судебного дела она переживает стресс.
У Анастасии Волочковой сдали нервы, и она устроила истерику прямо перед журналистами. Пишут в телеграм-канале Super.ru.
А все из-за того, что соседи балерины подали на нее в суд. Они хотят ей запретить ходить на своем участке обнаженной и справлять нужду под елкой. Это очень не нравится Анастасии. Из-за этой ситуации балерина переживает многочисленные стрессы.
"Ужасное у меня самочувствие! Если я умру от этих стрессов, то, пожалуйста, похороните меня в пуантах!" – со слезами на глазах пожаловалась журналистам Волочкова.
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