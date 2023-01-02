Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Похорошела и стала появляться на публике: Мишу Бартон сфотографировали папарацци

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
911
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Похорошела и стала появляться на публике: Мишу Бартон сфотографировали папарацци

Миша Бартон / Фото: Getty Images

Звезда нулевых впервые за длительное время вышла на публику.

Актриса Миша Бартон, которую многие помнят по ее детским ролям, а также популярному в двухтысячных сериалу "Одинокие сердца", попала под прицел папарацци. Ее сфотографировали 31 декабря в Нью-Йорке, в престижном районе Нижнем Ист-Сайде.

Миша Бартон / © Getty Images
Миша Бартон / Фото: Getty Images

36-летняя актриса хоть и изменилась, но выглядела хорошо. На ней в праздничную ночь было черное платье со звездами, колготки и зеленые ботинки. В руке Бартон держала пальто.

Макияж она сделала насыщенным, волосы уложила в объемную прическу. Вероятно, тогда она собиралась провести вечер с друзьями в заведении. 

Миша Бартон / © Getty Images
Миша Бартон / Фото: Getty Images

Напомним, подростковая драма 2003 года "Одинокие сердца" имела настолько оглушительный успех, что Миша, которая там сыграла, в одночасье стала настоящим кумиром молодежи. Но из-за алкоголя и наркотиков Миша значительно набрала в весе. Нездоровый образ жизни очень отразился на внешности когда-то известной модели и актрисы. Из-за изменений во внешности она замкнулась в себе и практически не появляется на публике, хотя и продолжает сниматься в эпизодических ролях.

Читайте также:

Прославившиеся сами дети знаменитостей: кто из суперзвездных потомков выстрелил без протекции родителей

Прославившиеся сами дети знаменитостей: кто из суперзвездных потомков выстрелил без протекции родителей

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
911
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация