Похорошела и стала появляться на публике: Мишу Бартон сфотографировали папарацци

Актриса Миша Бартон, которую многие помнят по ее детским ролям, а также популярному в двухтысячных сериалу "Одинокие сердца", попала под прицел папарацци. Ее сфотографировали 31 декабря в Нью-Йорке, в престижном районе Нижнем Ист-Сайде.

Миша Бартон / Фото: Getty Images

36-летняя актриса хоть и изменилась, но выглядела хорошо. На ней в праздничную ночь было черное платье со звездами, колготки и зеленые ботинки. В руке Бартон держала пальто.

Макияж она сделала насыщенным, волосы уложила в объемную прическу. Вероятно, тогда она собиралась провести вечер с друзьями в заведении.

Миша Бартон / Фото: Getty Images

Напомним, подростковая драма 2003 года "Одинокие сердца" имела настолько оглушительный успех, что Миша, которая там сыграла, в одночасье стала настоящим кумиром молодежи. Но из-за алкоголя и наркотиков Миша значительно набрала в весе. Нездоровый образ жизни очень отразился на внешности когда-то известной модели и актрисы. Из-за изменений во внешности она замкнулась в себе и практически не появляется на публике, хотя и продолжает сниматься в эпизодических ролях.

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