Похож на нее: Кейт Уинслет позировала на красной дорожке с сыном, который тоже покоряет киноиндустрию

Кейт Уинслет с сыном / © Associated Press

В Лондоне состоялась премьера фильма «Прощай, Джун», ставшего режиссерским дебютом известной актрисы Кейт Уинслет, в котором она также сыграла главную роль.

Кейт Уинслет с сыном Джо / © Associated Press

50-летняя актриса пришла на мероприятие со своим сыном 21-летним Джо Андерсом, который пошел по стопам родителей и начал карьеру в киноиндустрии — он является автором сценария к этому фильму. Мама и сын позировали на мероприятии в обнимку.

Кейт Уинслет с сыном Джо / © Associated Press

Актриса надела черное платье Elie Saab, которое было чрезвычайно элегантным и женственным и очень подходило ей. У наряда были короткие рукава, глубокое декольте, шлейф и широкий пояс с золотой пряжкой. Волосы Уинслет собрала в низкий пучок, а также надела золотые лаконичные украшения. Джо надел классический костюм с белой рубашкой и отказался от галстука.

Но не только Джо решил реализовать себя в киноиндустрии, а и дочь звезды. Старшего ребенка Кейт зовут Миа Триплтон и она уже достигла значительных успехов в работе и снимается не только в кино, а в сериалах. Недавно Миа даже получила награду «Актриса-прорыв».

Дочь Кейт Уинслет Миа Триплтон / © Associated Press

Кейт Уинслет имеет троих детей от разных браков. Джо Андерс родился во втором браке актрисы с режиссером Сэмом Мендесом. Ранее она три года была в отношениях с режиссером Джеймсом Триплтоном, от которого родила дочь Мию. С 2012 года Кейт Уинслет замужем за миллионером Недом Рокнроллом, у них есть сын Беар.