Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

Похож на отца: Хейли Бибер поделилась милым снимком сына

Лицо ребенка звезда по-прежнему не показывает публике.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

29-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode — Хейли Бибер — опубликовала в своем Instagram редкое фото своего сына — годовалого Джек Блюза, отцом которого является 32-летний певец Джастин Бибер.

Джек — сын Хейли и Джастина Бибера / © Instagram Хейли Бибер

Джек — сын Хейли и Джастина Бибера / © Instagram Хейли Бибер

Мальчик запечатлен со спины — пара скрывает лицо ребенка, как и многие другие знаменитости. Он одет в светлую куртку и шорты. Светловолосый Джек в такой одежде очень похож на своего отца — Джастин тоже любит одеваться в таком стиле.

Отметим, сын Хейли и Джастина Бибера — Джек Блюз — родился 22 августа 2024 года. Интересно, что первое имя ребенка «Джек» выбрано в честь отца Джастина Бибера — Джереми Джека, они продолжили традицию имен с инициалами JB. Второе имя «Блюз» — отсылка к музыкальной составляющей жизни Джастина.

Ранее, напомним, Хейли Бибер надела провокационное платье на светское мероприятие. Звезда решила поддержать тренд на винтаж и выбрала наряд, созданный 20 лет назад.

