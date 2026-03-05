Похож на отца: Хейли Бибер поделилась милым снимком сына

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Реклама

29-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode — Хейли Бибер — опубликовала в своем Instagram редкое фото своего сына — годовалого Джек Блюза, отцом которого является 32-летний певец Джастин Бибер.

Джек — сын Хейли и Джастина Бибера / © Instagram Хейли Бибер

Мальчик запечатлен со спины — пара скрывает лицо ребенка, как и многие другие знаменитости. Он одет в светлую куртку и шорты. Светловолосый Джек в такой одежде очень похож на своего отца — Джастин тоже любит одеваться в таком стиле.

Отметим, сын Хейли и Джастина Бибера — Джек Блюз — родился 22 августа 2024 года. Интересно, что первое имя ребенка «Джек» выбрано в честь отца Джастина Бибера — Джереми Джека, они продолжили традицию имен с инициалами JB. Второе имя «Блюз» — отсылка к музыкальной составляющей жизни Джастина.

Реклама

Ранее, напомним, Хейли Бибер надела провокационное платье на светское мероприятие. Звезда решила поддержать тренд на винтаж и выбрала наряд, созданный 20 лет назад.