Похожа на Барби: звезда реалити в розовом бикини похвасталась идеальной фигурой

Эмма Эрнан любит фотографироваться в купальниках.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – порадовала фолловеров в Instagram фотографиями в купальнике. Позировала она у бассейна.
Девушка примеряла бикини самого трендового цвета этим летом – розового. Эрнан продемонстрировала идеальную фигуру, стройные ноги, плоский живот и сексуальный пышный бюст.
Чтобы выглядеть роскошно, Эмма сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и украсила уши серьгами-кольцами. В таком виде она была похожа на настоящую куклу Барби.
А еще Эрнан сфотографировалась со своей собакой, которую принарядила под домашнего любимца Барби – одела ей солнцезащитные розовые очки.
Напомним, ранее Эмма Эрнан похвасталась упругими ягодицами в ярком купальнике на завязках.
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