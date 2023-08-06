Похожа на Барби: звезда реалити в розовом бикини похвасталась идеальной фигурой

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – порадовала фолловеров в Instagram фотографиями в купальнике. Позировала она у бассейна.

Девушка примеряла бикини самого трендового цвета этим летом – розового. Эрнан продемонстрировала идеальную фигуру, стройные ноги, плоский живот и сексуальный пышный бюст.

Эмма Эрнан/Instagram

Чтобы выглядеть роскошно, Эмма сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и украсила уши серьгами-кольцами. В таком виде она была похожа на настоящую куклу Барби.

А еще Эрнан сфотографировалась со своей собакой, которую принарядила под домашнего любимца Барби – одела ей солнцезащитные розовые очки.

Эмма Эрнан/Instagram

Напомним, ранее Эмма Эрнан похвасталась упругими ягодицами в ярком купальнике на завязках.

Читайте также: