Похожа на маму: 18-летняя дочь Миллы Йовович в джинсах пришла на показ Dior

Эвер Андерсон / © Getty Images

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18-летняя Эвер Андерсон, дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, стала одной из гостей показа Dior в рамках Недели моды в Париже. Презентация женской коллекции сезона весна-лето 2027 состоялась 29 сентября в саду Тюильри.

Для появления на мероприятии модель и актриса Эвер выбрала лаконичный образ и отказалась от заметного макияжа, сделав ставку на естественную красоту. Перед показом дочь Миллы Йовович позировала фотографам, продемонстрировав свежий и максимально натуральный образ.

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Эвер Андерсон / © Getty Images

Девушка надела белую футболку, потертые джинсы и жакет. Свой образ она дополнила черный сумкой и мюлями с бантиками.

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Отметим, Эвер постепенно строит собственную карьеру в кино и моде. Уже несколько месяцев активно сотрудничает с Dior. В начале года молодая актриса и модель стала амбассадором французского Модного дома, а во время Венецианского кинофестиваля успела появиться сразу в нескольких образах Dior.

В частности, на премьере фильма «Отец Джо», где сыграла одну из главных ролей вместе с Аль Пачино и Кифером Сазерлендом, она вышла на красную дорожку в сверкающем платье бренда из круизной коллекции.

Эвер Андерсон / © Getty Images

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