Похожа на мать и тоже модель: Клаудия Шиффер показала свою 19-летнюю дочь

Девушка строит свою карьеру в фэшн-мире.
53-летняя супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – мать троих детей: сына Каспара и дочерей-близняшек Клементины и Козимы. Их отец – британский продюсер и кинорежиссер Мэттью Вон.
Как оказалось, Клементина решила пойти по стопам мамы и тоже стать моделью. В своем Instagram Клаудия показала фотографию и статью о дочери в британском Vogue – отличный старт карьеры.
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Девушка запечатлена в белом платье с рюшами и красным горохом. На ее лице нет макияжа, а волосы распущены.
Напомним, ранее Клаудия Шиффер снялась в экстравагантной фотосессии. Она стала главной звездой мартовского выпуска Vogue Germany. На обложке глянца модель позировала в кожаном жилете, черных плавках и колготках в сетку, а в руках держала своего кота Чипа.
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