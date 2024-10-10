Похожа на мать: Кайя Гербер надела полосатое платье с бахромой на мероприятие Time100 Next

23-летняя американская модель Кайя Гербер оказалась в этом году среди влиятельных молодых людей, которых издании Time внесло в список Time 100 Next. Она снялась для этого журнала, а также посетила гала-вечер в Нью-Йорке и вышла на красную дорожку.

Кайя Гербер / Фото: Associated Press

Кайя надела по такому случаю полосатое платье от Ferragamo из коллекции весна-лето 2025, которую креативный директор бренда Максимилиан Дэвис посвятил балету. Это было трикотажное черное платье с прозрачными вставками и бахромой на юбке, которое Гербер носила в сочетании с туфлями на высоких каблуках.

Также модель сделала объемную прическу, длинный маникюр и трендовый латте-макияж.

Кайя Гербер / Фото: Associated Press

Кайя была очень похожа на свою знаменитую мать - Синди Кроуфорд. Также девушка иногда надевает наряды матери на светские мероприятия, например, на кинофестивале в Торонто она появилась в белом бандажном платье своей матери-супермодели от французского Модного дома Hervé Leger.

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