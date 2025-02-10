Похожа на папу: топ-модель Нина Агдал показала свою 5-месячную дочь

С рождением ребенка девушка стала мало времени уделять соцсетям и редко публикует там что-то.

29 сентября 2024-го 32-летняя датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Нина Агдал – и ее 29-летний бойфренд, блогер, боксер и рестлер Логан Пол впервые стали родителями. У них родилась дочь, имя которой они не стали скрывать: девочку назвали Эсми.

Девушка опубликовала в Instagram фото дочери, чем обрадовала своих фолловеров, ведь после рождения ребенка редко публикует что-то в соцсетях.

Также несколько снимков с Эсми показал Логан.

Как заметили поклонники в комментариях, 5-месячная девочка очень похожа на папу.

"Папины глаза, мамин нос", - звучит один из комментариев под фото.

Ранее, напомним, Жизель Бундхен стала мамой в третий раз. Стали известны пол и имя ребенка.

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