Похожа на свою дочь: Риз Уизерспун показала, как выглядела в 18 лет

Американская актриса, бизнесвумен, обладательница премии "Оскар" – 47-летняя Риз Уизерспун – любит принимать участие во флешмобах в Instagram, когда пользователи соцсети показывают себя в определенном возрасте. Она уже публиковала свое фото в 21 год, когда у нее была стрижка, как у Рэйчел Грин из "Друзей".

На этот раз она опубликовала снимок, сделанный в 1994 году. Тогда ей было 18 лет. Риз позирует в белой блузке со скрещенными на груди руками.

Фото: Instagram Риз Уизерспун

Можно заметить, что актриса на фото очень похожа на свою дочь – 24-летнюю Аву Филипп.

Риз Уизерспун с дочерью / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Риз Уизерспун анонсировала возвращение "Блондинки в законе". Актриса появилась на презентации Amazon в Нью-Йорке в гламурном ярко-розовом наряде от Dolce & Gabbana. Ее лук включал твидовый жакет на пуговицах и мини-юбку. Этот образ является отсылкой к ее киношному персонажу - милой красотке по имени Эль Вудс из фильма 2001 года "Блондинка в законе".

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Новый сериал, который выйдет на Amazon Prime Video, расскажет о жизни юриста до поступления в Гарвардский университет, сосредоточив внимание на ее жизни как обычной старшеклассницы 90-х.

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