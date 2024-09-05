Похожа на свою маму Крис: модель Кендалл Дженнер похвасталась короткой стрижкой

28-летняя американская модель и участница популярного реалити-шоу – Кендалл Дженнер – снялась в осенней промокампании Calvin Klein. Звезда позировала в объективе легендарного фэшн-фотографа Мерта Аласа. Локацией для съемок было выбрано морское побережье.

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Кендалл позировала в кружевном нижнем белье и грубых сапогах, шерстяном двубортном пальто, брюках и лаконичных платьях. Но особое внимание привлек новый имидж модели – короткая стрижка. С такой прической она стала похожа на свою маму – Крис Дженнер, не находите?

"Я часть семьи Calvin Klein уже почти десять лет, но я по-прежнему с нетерпением жду возможности поработать с командой над каждой кампанией", - отметила Кендалл. Она сотрудничает с брендом с 2015 года.

Напомним, ранее Кендалл Дженнер удивила образами на Vogue World в Париже.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

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