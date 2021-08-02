Похожа на знаменитую маму: 17-летняя дочь Хайди Клум посетила гала-вечер на Капри

Юная модель выбрала наряд от культового итальянского бренда.

Лени Клум всего 17 лет, и она пока редко бывает на светских мероприятиях, ведь совсем недавно начала свою модельную карьеру и сделала это очень необычно - появилась со звездной мамой на обложке Vogue Germany. Однако на этих выходных у Лени был один из ее первых светских выходов - она побывала на гала-вечере по сбору средств для UNICEF. Мероприятие проходило в Италии, на острове Капри.

Для своего выхода девушка выбрала красивое приталенное золотое платье от Versace, которое дополнила лаконичными босоножками.

Лени Клум / Getty Images

Услугами визажистов и парикмахеров Лени не пользовалась, а сделал прическу и макияж самостоятельно. Процессом она поделилась с подписчиками в Instagram Stories.

Лени Клум / instagram.com/leniklum

Лени Клум / instagram.com/leniklum

Знаменитая мама юной модели появилась на этом мероприятии в не менее эффектном образе, выбрав серебристое платье от Elie Saab на одно плечо и с высоким разрезом до бедра.

Хайди Клум / Getty Images

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