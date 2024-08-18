Похожи на легендарного отца: как выглядят дети Алена Делона

У французского актера Алена Делона была очень бурная личная жизнь и в результате нескольких отношений у него родилось четверо детей от трех разных женщин. Все дети легенды очень похожи на него.

Энтони Делон

Он родился в 30 сентября 1964 года в Лос-Анджелесе в семье Алена Делона и его второй супруги Натали Делон. В 1968 году Ален и Натали Делон развелись. Он пошел по стопам отца и тоже стал актером.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Анушка Делон

Она - единственная дочь знаменитого французского актера. Девушка родилась в 1990 году от отношений Делона с нидерландской моделью Розали ван Бремен. Интересной чертой внешность девушки стали ее глаза, ведь они у нее разного цвета - карого и синего. Аннушка тоже стала актрисой.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Ален-Фабьен Делон

Второй ребенок Делона и Розали ван Бремен. Ален-Фабьен родился в 1994 году во Франции. В отличии от сестры и брата он также попробовал себя в моделинге и неоднократно принимал участия в показах известных брендов.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Кристиан Аарон Булонь

Сын Делона и певицы Нико. Однако в отличии от остальных трех детей этого ребенка актер не признал своим. Первоначально его воспитывала мать, но затем его усыновили мать Делона Эдит и ее второй муж Поль Булонь, чью фамилию мальчик впоследствии взял.

Он был французским фотографом, актером и писателем. В 2023 году Кристиан Аарон, которого дома называли просто Анри, умер в Париже после передозировки наркотиками.

Фото: скриншот из интервью INA Mireille Dumas

Фото: скриншот из интервью INA Mireille Dumas

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