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Похожи на маму: Том Брэди показал своих подросших детей от супермодели Жизель Бундхен
Спортсмен отправился в путешествие со своими детьми.
47-летний известный спортсмен, игрок в американский футбол Том Брэди показал в своем Instagram серию фото из путешествий по Японии, Нидерландам и Германии, в которые он отправился в компании своих детей — 15-летний сын Бенджамин и 12-летней дочери Вивиан, мамой которых является супермодель Жизель Бундхен.
Папа с детьми провели интересно время в Японии. Они посетили тренировку по борьбе сумо, примерили хакамы — кимоно самураев, посетили кафе, в котором живут маленькие ежики, и фотографировались у достопримечательностей.
Вивиан похвасталась своей покупкой — суперпопулярной сейчас игрушкой Лабубу.
Дети очень подросли и стали похожи на свою звездную маму.
А в Германии и Нидерландах Брэди с детьми сходили на футбольный матч, посетили некоторые музее, катались по каналу на лодках в Амстердаме и рисовали граффити.
Отметим, Том Брэди и Жизель Бундхен познакомились в 2006 году через общих знакомых. Тогда футболист уже встречался с другой — актрисой Бриджит Мойнэхэн, которая к тому же была беременна. Несмотря на это спортсмен и супермодель продолжили свои отношения и поженились в феврале 2009-го. Развелась пара в октябре 2022-го.
А недавно 44-летняя Жизель Бундхен стала мамой в третий раз. Отцом ребенка является ее бойфренд — 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года.