Похожи на маму: Том Брэди показал своих подросших детей от супермодели Жизель Бундхен

Том Брэди с детьми / © Том Брэди/Instagram

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47-летний известный спортсмен, игрок в американский футбол Том Брэди показал в своем Instagram серию фото из путешествий по Японии, Нидерландам и Германии, в которые он отправился в компании своих детей — 15-летний сын Бенджамин и 12-летней дочери Вивиан, мамой которых является супермодель Жизель Бундхен.

Папа с детьми провели интересно время в Японии. Они посетили тренировку по борьбе сумо, примерили хакамы — кимоно самураев, посетили кафе, в котором живут маленькие ежики, и фотографировались у достопримечательностей.

Бенджамин — сын Тома Брэди и Жизель Бундхен / © Том Брэди/Instagram

Том Брэди с детьми / © Том Брэди/Instagram

Том Брэди с детьми / © Том Брэди/Instagram

Вивиан — дочь Тома Брэди и Жизель Бундхен / © Том Брэди/Instagram

Вивиан похвасталась своей покупкой — суперпопулярной сейчас игрушкой Лабубу.

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Том Брэди с дочерью Вивиан / © Том Брэди/Instagram

Дети очень подросли и стали похожи на свою звездную маму.

Том Брэди с детьми / © Том Брэди/Instagram

А в Германии и Нидерландах Брэди с детьми сходили на футбольный матч, посетили некоторые музее, катались по каналу на лодках в Амстердаме и рисовали граффити.

Том Брэди с детьми / © Том Брэди/Instagram

Том Брэди с сыном / © Том Брэди/Instagram

Том Брэди с детьми / © Том Брэди/Instagram

Том Брэди с сыном / © Том Брэди/Instagram

Дети Тома Брэди / © Том Брэди/Instagram

Отметим, Том Брэди и Жизель Бундхен познакомились в 2006 году через общих знакомых. Тогда футболист уже встречался с другой — актрисой Бриджит Мойнэхэн, которая к тому же была беременна. Несмотря на это спортсмен и супермодель продолжили свои отношения и поженились в феврале 2009-го. Развелась пара в октябре 2022-го.

А недавно 44-летняя Жизель Бундхен стала мамой в третий раз. Отцом ребенка является ее бойфренд — 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года.

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Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Getty Images