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- Шоу-бизнес
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Похожи, но совершенно разные: братья-близнецы Билл и Том Каулиц из Tokio Hotel появились вместе в Берлине
Звезды Tokio Hotel снова вышли вместе на красную дорожку.
Братья-близнецы Билл и Том Каулиц посетили премьеру третьего сезона своего реалити-шоу «Каулиц и Каулиц». Мероприятие прошло в кинотеатре Delphi Filmpalast в Берлине.
Братья, хотя и похожи, но у них совершенно разные вкусы. Если Том любит сдержанные и простые вещи и для официальных мероприятий выбирает классический стиль с рубашкой и костюмом, то Билл — яркая личность, которая любит праздники и демонстрирует свою любовь к гламуру с помощью одежды.
На мероприятии в Германии братья были в своих любимых нарядах — Том в костюме и лоферах, а Билл в прозрачной накидке-платье с пайетками, шортах и сапогах креативного дизайна.
Но пока братья рекламировали свой сериал в Берлине, жена Тома — супермодель Хайди Клум — отдыхала на пляже, откуда делилась с поклонниками видео.