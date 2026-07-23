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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

Похожи, но совершенно разные: братья-близнецы Билл и Том Каулиц из Tokio Hotel появились вместе в Берлине

Звезды Tokio Hotel снова вышли вместе на красную дорожку.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Билл и Том Каулиц

Билл и Том Каулиц / © Getty Images

Братья-близнецы Билл и Том Каулиц посетили премьеру третьего сезона своего реалити-шоу «Каулиц и Каулиц». Мероприятие прошло в кинотеатре Delphi Filmpalast в Берлине.

Братья, хотя и похожи, но у них совершенно разные вкусы. Если Том любит сдержанные и простые вещи и для официальных мероприятий выбирает классический стиль с рубашкой и костюмом, то Билл — яркая личность, которая любит праздники и демонстрирует свою любовь к гламуру с помощью одежды.

Билл и Том Каулиц / © Getty Images

Билл и Том Каулиц / © Getty Images

На мероприятии в Германии братья были в своих любимых нарядах — Том в костюме и лоферах, а Билл в прозрачной накидке-платье с пайетками, шортах и сапогах креативного дизайна.

Но пока братья рекламировали свой сериал в Берлине, жена Тома — супермодель Хайди Клум — отдыхала на пляже, откуда делилась с поклонниками видео.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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