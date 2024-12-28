Похудела и нарастила волосы: победительница "Холостяка-13" показала, как изменилась после проекта

Инна Белень опубликовала свежее селфи в Instagram.
Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень показала, как она изменилась после проекта.
Известно, что реалити-шоу закончилось осенью, а в эфире оно завершилось только вчера. Поэтому девушке уже можно делиться в соцсети разговорными Stories.
Сразу после завершения шоу Инна опубликовала в Instagram Stories селфи, на котором очаровала своим красивым видом. Девушка заметно похудела, а еще у нее изменилась прическа – она нарастила волосы. Ее укладка была объемной и с локонами.
Белень позировала в черной олимпийке на молнии и джинсах. А еще у нее был нежный макияж с черными стрелками.
"Всем спасибо за поздравления. Завтра можно уже выходить в сторис и показывать все", — написала Инна на снимке.
Напомним, Инна Белень показала интимную фотографию с главным героем проекта Александром Тереном.
Читайте также:
- Голубое vs бордовое: битва платьев финалисток шоу "Холостяк-13" на церемонии
- "Я пересмотрел свои ценности": главный герой "Холостяка-13" Александр Терен прокомментировал участие в проекте
- В голубом платье с пайетками и с цветочным украшением: рассматриваем финальный образ победительницы "Холостяка-13"