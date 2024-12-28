Похудела и нарастила волосы: победительница "Холостяка-13" показала, как изменилась после проекта

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень показала, как она изменилась после проекта.

Известно, что реалити-шоу закончилось осенью, а в эфире оно завершилось только вчера. Поэтому девушке уже можно делиться в соцсети разговорными Stories.

Сразу после завершения шоу Инна опубликовала в Instagram Stories селфи, на котором очаровала своим красивым видом. Девушка заметно похудела, а еще у нее изменилась прическа – она нарастила волосы. Ее укладка была объемной и с локонами.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Белень позировала в черной олимпийке на молнии и джинсах. А еще у нее был нежный макияж с черными стрелками.

"Всем спасибо за поздравления. Завтра можно уже выходить в сторис и показывать все", — написала Инна на снимке.

Напомним, Инна Белень показала интимную фотографию с главным героем проекта Александром Тереном.

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