Похудела и помолодела: 59-летняя Джанет Джексон впервые за долгое время вышла в свет

Джанет Джексон / © Associated Press

Реклама

Певица и младшая сестра Майкла Джексона — Джанет Джексон — посетила благотворительный гала-концерт «Звезды», который состоялся в отеле «Беверли Хилтон» в Беверли-Хиллз. Это первый выход артистки за долгое время и стоит отметить, что она выглядит сейчас похудевшей и помолодевшей.

Джанет Джексон / © Associated Press

Джексон была одета в черное асимметричное платье с длинными рукавами и высокой горловиной, которое спереди было коротким, а сзади — длинным со шлейфом. На Джексон также были черные капроновые колготы и высокие черные остроносые сапоги на шпильках.

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет сделала красивую объемную прическу с локонами, макияж с бежево-коричневыми блестящими тенями, пышными ресницами и бежевым блеском на губах. Уши артистка украсила бриллиантовыми серьгами, а руки — бриллиантовыми кольцами.

Реклама

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Напомним, Джанет Джексон на гала-концерт Gatsby Gala пришла во всем черном: шелковом платье, пальто с меховой отделкой, шляпе и перчатках. Лук она дополнила жемчужным ожерельем.