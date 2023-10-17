Похудела и сменила прическу: Кристина Агилера удивила новой внешностью и эффектными нарядами

Исполнительница суперхита 90-х Genie in a Bottle - 42-летняя Кристина Агилера - немного попозировала фотографам в Лос-Анджелесе, когда направлялась на съемку шоу Jimmy Kimmel Live.

Суперзвезда была одета в кожаные ботфорты, мини-юбку с принтом в виде губ, черный топ и коричневую кофту с капюшоном и молнией. Поверх этого лука певица надела объемную косуху.

Также звезда сделала новую прическу-каре, яркий макияж и завершила этот лук солнцезащитными очками и крупной цепочкой на шее.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

После эфира Агилеру вновь сфотографировали, когда она выходила из студии. Сопровождал певицу ее бойфренд Мэттью Ратлер. В этот раз на певице были черные лосины, кофта с V-образным декольте и длинными рукавами, и еще она добавила в лук несколько цепочек.

Кристина Агилера и Мэттью Ратлер / Фото: Getty Images

На программе она появилась, вероятно, чтобы рассказать о своем новом шоу Voltaire Belle de Nuit, которое будет проходить в отеле Venetian Resort Las Vegas, оно стартует в канун новогодних выходных. И хотя этой новости было достаточно, чтобы попасть в заголовки СМИ, Кристина поделилась этим объявлением с помощью снимка, на котором позировала в сексуальном черном корсете.

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