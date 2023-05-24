Похудела или удачный образ: Эшли Грэм в платье Китти Спенсер на вечеринке в Каннах

Каннский фестиваль знаменит не только премьерами показами фильмов, но и своими вечеринками, на которых звезды демонстрируют роскошные платья и украшения.

Эшли Грэм, которая ранее появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в пышном платье с воланами и шлейфом, приняла участие в одной из самых знаменитых ежегодных каннских вечеринок - мероприятии, которые проводит бренд ювелирных украшений Chopard.

На мероприятии Эшли в прямом смысле этого слова сияла. Модель надела сверкающее платье из коллекции "Secrets & Diamonds" Dolce & Gabbana 2018 года. Примечательно, что на подиум этот наряд впервые продемонстрировала Леди Китти Спенсер, которая тоже выглядела в нем ослепительно прекрасно.

"Secrets & Diamonds" Dolce & Gabbana 2018 год / Фото: Getty Images

Платье Эшли Грэм очень стройнило, возможно знаменитая модель плюс сайз немного похудела перед Каннским кинофестивалем. Образ она дополнила "мокрой" прической и роскошными серьгами с бриллиантами и рубинами.

Эшли Грэм в Каннах / Фото: Getty Images

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