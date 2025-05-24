Тина Король / © Пресс-служба Тины Кароль

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Тина Кароль представила новый клип на ироническую, легкую эмоционально и гротескную песню «Балконы».

Народная шутка «На обиженные балконы падают» Тина превратила в хит, который еще до релиза стал вирусным в TikTok.

Тина Король / © Пресс-служба Тины Кароль

Съемки клипа состоялись на территории тепличного комплекса — одного из крупнейших производителей роз в Украине, где более 20 гектаров цветов. Подрезанная роза — это визуальный символ того, что каждый раз, когда «любим, но мимо» (эта фраза хукова в композиции), мы обрезаем и собственные надежды и веру в искреннюю, наивную любовь.

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Тина Король / © Пресс-служба Тины Кароль

Тина Король / © Пресс-служба Тины Кароль

В новой видеоработе Тина продемонстрировала два стильных образа от украинских брендов, в которых похвасталась стройной, красивой фигурой и накачанным прессом.

Тина Король / © Пресс-служба Тины Кароль

Сначала Кароль предстает в костюме цвета хаки от бренда TG Botanical. Наряд с эластичной 3D собранной текстурой состоял из кроп-топа и асимметричной мини-юбки с бретелями с одной стороны. Его звезда скомбинировала с зелеными босоножками с цветочным принтом и на шпильках.

Тина Король / © Пресс-служба Тины Кароль

Другой лук с пастельным принтом был от бренда COAT by Katya Silchenko. Он состоял из кроп-топа на бретельках, лосин с имитацией белья и высоких сапог на шпильках.

Тина Король / © Пресс-служба Тины Кароль

Звезда сделала свою любимую прическу "Мальтинка" ("Мальвинка") и нежный макияж с розовой помадой.

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Кароль готовилась к съемкам, как к спортивному марафону, похудев на 4 килограмма. В течение недели Тина ежедневно тренировалась: 40 минут прыжков на скакалке и 15 минут в планке. Она также придерживалась своей уникальной диеты, построенной по принципу контроля инсулинового индекса. Основным ее продуктом было украинское сало.

Тина Король / © Пресс-служба Тины Кароль

Режиссером клипа стала Ната Курган, которая уже неоднократно сотрудничала с Тиной Кароль. Именно она снимала клипы на такие суперхиты, как «Троянди», «Стерва», «Дзвони», «Ми», «Що ти наробила» и «Відчиняю». Автор композиции «Балкони» — Иван Клименко.

Тина Король / © Пресс-служба Тины Кароль

Песня “Балконы” доступна на всех стриминговых платформах.