Похудевшая Хлое Кардашьян в бельевом платье с кружевом появилась в Монако

Ким и Хлое Кардашьян / © Getty Images

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Хлое Кардашьян вместе со своей сестрой Ким Кардашьян приехала в Монте-Карло на Гран-при Монако «Формулы-1», чтобы поддержать бойфренда Ким — британского автогонщика Льюиса Хэмильтона.

Во второй день гоночного уикенда Хлое надела бельевое платье миди цвета шампань, которое идеально подчеркнуло ее похудевшую фигуру. Наряд был украшен белым кружевом в зоне декольте и на подоле, а также имел бретельки.

Ким и Хлое Кардашьян / © Getty Images

Аутфит звезда реалити дополнила прозрачными мюлями и молочной сумкой с крокодиловым принтом. У нее были распущенные волосы, макияж с нюдовой помадой и французский маникюр. На лицо Хлое надела очки с коричневыми линзами, а шею она украсила деликатной золотой цепочкой с бриллиантовым крестиком.

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Напомним, автогонщик Льюис Хэмильтон, празднуя свое второе место на Гран-при Монако, облил Ким Кардашьян шампанским.

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