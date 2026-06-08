ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
357
Время на прочтение
1 мин

Похудевшая Хлое Кардашьян в бельевом платье с кружевом появилась в Монако

Папарацци запечатлели 41-летнюю звезду реалити в компании сестры в Монте-Карло.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Ким и Хлое Кардашьян

Ким и Хлое Кардашьян / © Getty Images

Хлое Кардашьян вместе со своей сестрой Ким Кардашьян приехала в Монте-Карло на Гран-при Монако «Формулы-1», чтобы поддержать бойфренда Ким — британского автогонщика Льюиса Хэмильтона.

Во второй день гоночного уикенда Хлое надела бельевое платье миди цвета шампань, которое идеально подчеркнуло ее похудевшую фигуру. Наряд был украшен белым кружевом в зоне декольте и на подоле, а также имел бретельки.

Ким и Хлое Кардашьян / © Getty Images

Ким и Хлое Кардашьян / © Getty Images

Аутфит звезда реалити дополнила прозрачными мюлями и молочной сумкой с крокодиловым принтом. У нее были распущенные волосы, макияж с нюдовой помадой и французский маникюр. На лицо Хлое надела очки с коричневыми линзами, а шею она украсила деликатной золотой цепочкой с бриллиантовым крестиком.

Напомним, автогонщик Льюис Хэмильтон, празднуя свое второе место на Гран-при Монако, облил Ким Кардашьян шампанским.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
357
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie