Похудевшая на 18 килограммов Кристина Агилера топлес снялась для глянца

43-летняя Кристина Агилера стала главной звездой нового выпуска Paper Magazine. На обложке журнала она появилась топлес, в шортах-трусах Dsquared, сетчатых колготках и в капоре на голове.

Стилисты подобрали для нее очень дерзкие и экстравагантные образы из винтажных вещей – неоновые колготки, леопардовое боди Azzedine Alaïa, искусственные шубы, винтажное мини-платье с мехом на рукавах от Jean Paul Gaultier и др.

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Съемка была приурочена к 25-летию со дня выхода первого альбома певицы - Christina Aguilera.

В последнее время певицу часто вспоминают в связи с ее заметным похудением - многие уверены, что все дело в популярном среди селебрити препарате от диабета. Кристина никак это не комментирует и утверждает, что просто подобрала удачную диету. Отметим, Агилера похудела на 18 кг за год.

Напомним, ранее Кристина Агилера вышла на сцену в Лас-Вегасе. На сцене она активно выступала, демонстрируя боди разных фасонов и мини-платья. Тогда она впервые удивила всех своей "новой" фигурой и прической.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

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